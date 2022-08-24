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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

24.08.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 25 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı.

H.Y. yönetimindeki Tokat-İstanbul seferini yapan 34 FA 4591 plakalı "Gülen Turizm" firmasına ait yolcu otobüsü, D-650 karayolu Adapazarı istikameti 1. OSB mevkisinde Y.M. idaresindeki 34 FNK 279 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan otobüs sürücüsü ile bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

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Yaralanan sürücü ile 24 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Öte yandan kazada yaralanmayan yolcular, kaza yerine yakın akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır otobüs
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