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Yolcu uçağında ilginç anlar! Cinsel organını çıkartıp bir anda yolcuların önünde işemeye başladı

04.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bali’den Brisbane’e giden bir yolcu uçağı ilginç anlara sahne oldu. 72 yaşındaki J.H isimli bir adam uçakta ikram edilen alkollerin dozunu kaçırınca bir anda koltuğuna işemeye başladı. Diğer yolcuların gözü önünde pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını çıkartan adam uçağın havalimanına ulaşmasından sonra tutuklandı.

Yolcu uçağında ilginç anlar! Cinsel organını çıkartıp bir anda yolcuların önünde işemeye başladı

Endonezya’nın Bali şehrinden Avustralya’nın Brisbane şehrine giden bir yolcu uçağında sosyal medyada gündem olan anlar yaşandı. 72 yaşındaki J.H isimli bir yolcu uçuş sırasında ikram edilen alkolleri tüketen adam kısa sürede küçük bir şişeyi bitirdi. Yeni Zelandalı yolcu tuvaletinin geldiğini fark ettiğinde ise bulunduğu koltuktan ayağa kalkarak önce pantolonunun fermuarını açtı, ardından ise cinsel organını çıkartarak tuvaletini yapmaya başladı.

ANINDA TUTUKLANDI

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Uçak Bribane Uluslararası Havalimanına inmeden önce personel tarafından uyarılan polis ekipleri olay yerine geldi. Avustralya Federal Polis memurları, 1998 tarihli Sivil Havacılık Güvenliği Yönetmeliği'nin r91.525 numaralı bölümüne aykırı olarak, J.H’e toplum içinde uygunsuz davranış nedeniyle bir ihlal kararı verdi.

Ertesi gün mahkemeye çıkartılan adam Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi’nde suçunu kabul etti ve 12 aylık kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

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