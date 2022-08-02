Yolcu uçağında müstehcen video izlerken fena yakalandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Bir uçak seyahati sırasında ismi açıklanmayan bir yolcu uçakta dizüstü bilgisayarından müstehcen bir video açtı. Diğer yolcuların kendisini gördüğünden habersiz olan yolcunun fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı. Debbie Lagolf tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir anda popüler oldu. Lagolf gönderisine, “Dostum cidden emin misin? İçinde çocukların olduğu bir uçakta olduğunun farkında mısın?” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Lagolf’un paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları gönderinin yorum bölümüne adeta akın etti. Fotoğrafı görüp büyük bir şaşkınlık yaşayan sosyal medya kullanıcıları adama ateş püskürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı durumu iğrenç olarak nitelendirirken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Durumdan tamamen habersiz” yorumunu yaptı.

Diğer yolcuların şikayeti üzerine uçak personeli yolcunun yanına gelerek kendisini uyardı. Diğer yolculardan uzaklaştırılmak istenen adam uçağın ön bölümünde bulunan birinci sınıf bölümüne taşındı.



