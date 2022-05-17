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Yolda karşılaştığı kuzenini böyle vurdu! Dehşet anları kamerada

17.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sokak ortasında karşılaştığı kuzenini alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vuran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Dehşet anları kameralara yansırken, kuzenini yaralayan şahıs saklandığı kıraathane mutfağında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Yolda karşılaştığı kuzenini böyle vurdu! Dehşet anları kamerada

Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 12.45 sıralarında yaşanan olayda, sokakta yürüyen Mehmet Şirin Varışlı, aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeni Refik Kılıçarslan (40) karşılaştı. Kuzeninin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Şirin Varışlı, konuşmasına fırsat vermediği Refik Kılıçarslan'ı tabancasını çekerek ayağından vurdu.

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KUZENİNİ VURDU, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Kuzeni vuran Mehmet Şirin Varışlı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, ayağından vurulan Refik Kılıçarslan ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Refik Kılıçarslan, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KAĞITHANE POLİSİ ŞAHSI MUTFAKTA TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALADI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet Şirin Varış’lıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Şirin Varış’lının Sultan Selim Mahallesi’ndeki içerisindeki kıraathanede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Kağıthane polisinin geldiğini gören şahıs, tabancayı çöp kutusuna atarak mutfakta saklanmaya çalıştı. Polis ekipleri mutfakta saklanan Mehmet Şirin Varış.’lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

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SALDIRGAN KUZEN TUTUKLANDI

Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, bir miktar marihuana ele geçirdi. Emniyete götürülen Mehmet Şirin Varışlı’nın “uyuşturucu madde kullanmak” ve “tehdit” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KUZENİNİ SOKAK ORTASINDA AYAĞINDAN VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de alacak verecek meselesi olan kuzeninin ayağından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan kuzenlerden bir tanesinin belindeki tabancayı çıkartıp, karşısındaki kuzenini ayağından vurup, yürüyerek yoluna devam ettiği, yaralı şahsa da mahalledeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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