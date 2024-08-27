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    4. Yolda yürüyen kadın kaldırımın çökmesiyle 8 metrelik çukura düştü! Diri diri gömüldü... Yeraltı sularında boğularak hayatını kaybetti

    Yolda yürüyen kadın kaldırımın çökmesiyle 8 metrelik çukura düştü! Diri diri gömüldü... Yeraltı sularında boğularak hayatını kaybetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 09:43
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    Malezya'da ismi açıklanmayan 48 yaşındaki Hintli bir turist kaldırımın çökmesi sonucu yeraltı su akıntısına kapılarak kayboldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken genç kadının yeraltı sularındaki akıntıya kapılarak boğulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

    Yolda yürüyen kadın kaldırımın çökmesiyle 8 metrelik çukura düştü! Diri diri gömüldü... Yeraltı sularında boğularak hayatını kaybetti

    MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde kaldırımın çökmesi sonucu bir kadın çukura düşerek diri diri toprağa gömüldü. Dang Wangi bölgesinde kaldırım aniden çöktükten sonra 48 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın 8 metrelik devasa çukura düştü. Acil müdahale ekipleri bölgeyi kordon altına aldı ve enkaz temizlemek için ağır iş makineleri kullanıldı ancak kayıp kadına dair hiçbir ize rastlanmadı.

    Kuala Lumpur polis şefi Rusdi Mohamad Isa, kaldırımın altında güçlü bir yeraltı suyu akıntısı olduğunu ve kadının bu akıntının etkisiyle sürüklenmiş olabileceğini söyledi. 48 yaşındaki kadının bir grup arkadaşıyla birlikte Malezya'ya tatil için geldiği ve birkaç gün sonra evine dönmeyi planladığı ifade edildi.

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