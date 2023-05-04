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  4. Yolun kenarındaki araçta doğum yapan kadını fark etti! Polis memuru doğuma böyle yardım etti

Yolun kenarındaki araçta doğum yapan kadını fark etti! Polis memuru doğuma böyle yardım etti

04.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşanan bir vücut kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Devriye gezen bir polis memuru otoyolun kenarında park halinde bir araç fark etti. Araca doğru yaklaştığında ise hamile bir kadının doğum yapmak üzere olduğunu gördü. Polis memuru hamile kadına doğumu için yardım ederken o anlar saniye saniye vücut kamerasında yansıdı.

Yolun kenarındaki araçta doğum yapan kadını fark etti! Polis memuru doğuma böyle yardım etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Hillsborogh bölgesinde devriye gezen polis memuru Daniel Red Jones yolun kenarındaki park halindeki araçtan hareketliliği fark edince o bölgeye yöneldi. Otoyol kenarında park halinde duran aracın sürücüsü ‘eşinin doğum yapmak üzere olduğunu’ söyleyerek, bölgede devriye gezen polis memuru Daniel Red Jones’tan panik halinde yardım istedi.

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Polis memuru Red Jones, park halindeki araca giderek kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Jones’un yardımı sonucunda kadının bir kız bebek dünyaya getirdiği ifade edildi.

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BEBEĞE ‘RED’ ADI VERİLDİ

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Hillsborough Şerif Departmanı’ndan yapılan açıklamada, bebeğin sağlıklı olduğu ifade edildi. Aile, bebeğe polis memurunun ismini verdi. Hillsborough Şerifi Chad Chronister, “Memur Jones'un hızla harekete geçmesi ve toplumumuza her türlü kapasitede hizmet etmeye olan bağlılığıyla son derece gurur duyuyorum. Bu onun üçüncü kez bir vatandaşın doğumuna yardım edişi. Anne, baba ve kız bebeklerine mutluluklar diliyorum. Tebrikler” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Amerika doğum

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