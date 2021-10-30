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Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

30.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yıllara, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi şarkılarla damga vuran Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı ile nikah törenini ve Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını anlattı.

Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten bahsetti.

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Harun Özakıncı ile 1994-1997 yılları arasında evli kalan Evcimik, nikah günüyle ilgili bir anısını paylaştı:

"Süleyman Demirel ‘sen evlenince şahidin olacağım’ derdi. Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Allah rahmet eylesin, Süleyman Bey nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı, Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi."

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Süleyman Demirel Yonca Evcimik
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