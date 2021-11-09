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Yönetmeni duyurdu! Guardinas Of The Galaxy (Galaksi’nin Koruyucuları) yeni filmiyle dönüyor

09.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel hayranlarını sevindirecek haber yönetmen James Gunn’dan geldi. Guardinas Of The Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) film serisinin üçüncü halkası için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Gunn, sosyal medya hesabından “Çekimlerin ilk günü için Guardians ailemle sete geri döndüm." diyerek müjdeyi verdi.

Yönetmeni duyurdu! Guardinas Of The Galaxy (Galaksi’nin Koruyucuları) yeni filmiyle dönüyor

Guardinas Of The Galaxy 2 (Galaksi’nin Koruyucuları) filminin çekimleri sırasında serinin devamı niteliğindeki yeni proje için söylentiler dolaşıyordu. Guardinas Of The Galaxy 3’ün çekileceği hayranları tarafından beklenen bir haberdi ancak zamanı kesinleşmemişti. Yönetmen James Gunn’ın sosyal medya paylaşımından sonra Galaksinin Koruyucuları 3 için yeni haberler gelmeye başladı.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

KAPAK SOSYAL MEDYA

Galaksinin Koruyucuları 3 için çekimlere başlayan yönetmen Gunn, ekibiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Üçüncü film için yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını dile getiren Gunn, “Buraya gelmek garip, uzun ve zaman zaman zorlu bir yolculuk oldu. Ancak yoldaki engeller sadece bu anı daha keyifli hale getirdi” notunu ekledi.

Galaksinin Koruyucuları 3’ün oyuncu kadrosunda Chriss Pratt, Zoe Saldana, Dave Baustista, Vin Diesel, Bradley Cooper ve Karen Gillan gibi isimler yer alıyor. Filmin 5 Mayıs 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.

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