YouTuber Ruhi Çenet, Nepal'in 'Deli bal' hasadına katıldı! 200 gramı 400 dolara (13 bin 689 TL) satılıyor: Tamamen gerçek halüsinasyonlar gösteren bal

YouTuber Ruhi Çenet, Nepal'in 'Deli bal' hasadına katılarak Yotube kanalından deneyimlerini paylaştı.

Dünyanın en büyük bal arısı olan apis laboriosa tarafından üretilen Deli balın güçlü Grayana toksinleri içerdiğini dile getiren Çenet, "Bu toksinler duyularınızı hayal edemeyeceğiniz kadar alt üst edebilir. Gerçekçi halünisyonlara neden olabilir. Tıpkı var olmayan sesleri duymanız ya da nesnelerin şekil değiştirdiğini görmeniz gibi" dedi.

TEDAVİ ETME VE ZEHİRLEME ARASINDA İNCE ÇİZGİ

Nepal'da bal kovalarına ulaşmak için avcılar yalnızca bir ip merdiven kullanıyorlar ve çıplak el ve ayaklarıyla kovanlardan balı almaya çalışıyorlar. Tarih boyunca Deli balın yerliler tarafından afrodizyak ve çeşitli hastalıklara çare olarak kullanıldığını dile getiren Çenet, "Ufak dozlarda kullanılmış olsa da etkilerinin tedavi edici ya da zehirleyici olması arasındaki çizgi oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışının yavaşlamasına, felce hatta can kaybına yol açabilir" diye konuştu.

Gurung kabilesi ziyaret eden Çenet onlarla birlikte bal avına da çıktı.

Avcıların ip bir merdivenle uçurumun kenarına çıktıklarını ve kendi yaptıkları büyük bir tütsünün dumanıyla arıları kaçırmaya çalıştıklarını ifade eden Çenet, "Tadında hafif bir acılık var. Grayana toksinin tadını hissedebiliyorum. Baharatlı bir şeyler yiyormuşum gibi" dedi.

EN ESKİ BİYOLOJİK SİLAH

Deli balın bilinen en eski biyolojik silah olarak kabul edildiğini belirten Çenet, "MÖ 67 yılında Romalılar Karadeniz Bölgesi'ni istila ederken Pontus Krallığı'nın askerleri Roma ordusunun yollarına Deli bal petekleri yerleştirmiş. Bala karşı koyamayıp yiyen Romalılar kendilerinden geçip savunmasız hale geldiklerinde ise hayatlarına son vermiş" ifadelerini kullandı.