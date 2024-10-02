Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. YouTuber Ruhi Çenet, Nepal'in 'Deli bal' hasadına katıldı! 200 gramı 400 dolara (13 bin 689 TL) satılıyor: Tamamen gerçek halüsinasyonlar gösteren bal

YouTuber Ruhi Çenet, Nepal'in 'Deli bal' hasadına katıldı! 200 gramı 400 dolara (13 bin 689 TL) satılıyor: Tamamen gerçek halüsinasyonlar gösteren bal

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal'in yüksek uçurumlarında yılda sadece 2 hafta boyunca halüsinojenik etkilere sahip 'Deli bal' olarak bilinen bir bal çeşidi hasat ediliyor. YouTuber Ruhi Çenet bu hasada katılarak Deli balı da tattığı deneyimlerini paylaştı. Bu balın 200 gramının şu anda piyasada yaklaşık 400 dolara satılıyor. Tüketildiğinde ise gerçeğe çok yakın halüsinasyonlara neden oluyor.

YouTuber Ruhi Çenet, Nepal'in 'Deli bal' hasadına katıldı! 200 gramı 400 dolara (13 bin 689 TL) satılıyor: Tamamen gerçek halüsinasyonlar gösteren bal

YouTuber Ruhi Çenet, Nepal'in 'Deli bal' hasadına katılarak Yotube kanalından deneyimlerini paylaştı.

00

Dünyanın en büyük bal arısı olan apis laboriosa tarafından üretilen Deli balın güçlü Grayana toksinleri içerdiğini dile getiren Çenet, "Bu toksinler duyularınızı hayal edemeyeceğiniz kadar alt üst edebilir. Gerçekçi halünisyonlara neden olabilir. Tıpkı var olmayan sesleri duymanız ya da nesnelerin şekil değiştirdiğini görmeniz gibi" dedi.

6

TEDAVİ ETME VE ZEHİRLEME ARASINDA İNCE ÇİZGİ

09

Nepal'da bal kovalarına ulaşmak için avcılar yalnızca bir ip merdiven kullanıyorlar ve çıplak el ve ayaklarıyla kovanlardan balı almaya çalışıyorlar. Tarih boyunca Deli balın yerliler tarafından afrodizyak ve çeşitli hastalıklara çare olarak kullanıldığını dile getiren Çenet, "Ufak dozlarda kullanılmış olsa da etkilerinin tedavi edici ya da zehirleyici olması arasındaki çizgi oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışının yavaşlamasına, felce hatta can kaybına yol açabilir" diye konuştu.

2347

Gurung kabilesi ziyaret eden Çenet onlarla birlikte bal avına da çıktı.

234

Avcıların ip bir merdivenle uçurumun kenarına çıktıklarını ve kendi yaptıkları büyük bir tütsünün dumanıyla arıları kaçırmaya çalıştıklarını ifade eden Çenet, "Tadında hafif bir acılık var. Grayana toksinin tadını hissedebiliyorum. Baharatlı bir şeyler yiyormuşum gibi" dedi.

12

EN ESKİ BİYOLOJİK SİLAH

3

Deli balın bilinen en eski biyolojik silah olarak kabul edildiğini belirten Çenet, "MÖ 67 yılında Romalılar Karadeniz Bölgesi'ni istila ederken Pontus Krallığı'nın askerleri Roma ordusunun yollarına Deli bal petekleri yerleştirmiş. Bala karşı koyamayıp yiyen Romalılar kendilerinden geçip savunmasız hale geldiklerinde ise hayatlarına son vermiş" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

 Kafası insan vücudu buzağı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

Kafası insan vücudu buzağı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

 Binlerce liralık parfümü kendisi evinde yaptı

Binlerce liralık parfümü kendisi evinde yaptı

 Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

 'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

Ailesi müstehcen fotoğraflarını görünce reddetti! Milyoner oldu

Ailesi müstehcen fotoğraflarını görünce reddetti! Milyoner oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bal Ruhi Çenet
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'dan İsrail'e büyük tehdit! 'Vurabilirdik ama vurmadık' diyerek gözdağı verdi: İsrail saldırırsa yeni hedef belli

İran'dan İsrail'e büyük tehdit! 'Vurabilirdik ama vurmadık' diyerek gözdağı verdi: İsrail saldırırsa yeni hedef belli

Orta Doğu'daki fay hatları yerinden oynuyor... Çarpıcı gelişme: İlk kez çatıştıklarını duyurdular!

Orta Doğu'daki fay hatları yerinden oynuyor... Çarpıcı gelişme: İlk kez çatıştıklarını duyurdular!

Çorabını gösterdi! Fiyatı şaşırttı: Paraya yazık etmiş

Çorabını gösterdi! Fiyatı şaşırttı: Paraya yazık etmiş

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

İkizler mahrem alışkanlıklarını ifşa edince tiksindirdi

İkizler mahrem alışkanlıklarını ifşa edince tiksindirdi

Karısının portresini dövme yaptırdı! Boşandıktan sonra işler değişti

Karısının portresini dövme yaptırdı! Boşandıktan sonra işler değişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.