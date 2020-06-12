Yumuşatıcıyı bu alanlarda kullanın! Duşakabin temizliğinde...

Yumuşatıcı, giysilerinizi yumuşacık ve ferah hale getirir. Peki, tek işlevi bu mudur? Tabii ki hayır. Çamaşır yumuşatıcıları halı temizliğinden oda kokusuna kadar bir sürü ek işlevle karşımıza çıkıyor. Haydi, birlikte inceleyim.

BALIK KOKUSUNA SON!

Misafirler, evde balık pişirdiğiniz günlerde çat kapı gelmeyi pek severler. Üstelik, evde balık kokusunu giderecek kadar güçlü bir oda kokunuz da yoktur. Siz de yoğun bir balık kokusuyla misafirlerinizi ağırlamak istemiyorsanız çözüm oldukça basit. Kullanmadığınız metal bir kabın içerisine bir bardak su doldurun. İçine yalnızca bir kaşık yumuşatıcı ekleyip ocak üzerinde birkaç dakika ısıtın. Kaynamadan ocağın üzerinden alın ve kötü kokan odada bırakın. Tüm eviniz yeni yıkanmış çamaşır ferahlığıyla kokacaktır.

Aynı gün içerisinde işlemi birkaç kez tekrar edebilirsiniz ama bu karışımı ertesi günlerde kullanmanız tavsiye edilmez. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda yeni bir karışım hazırlamanız çok daha iyidir.

YÜZEY TEMİZLEYİCİLERE YENİ RAKİP!

Yer temizliğinde, su kovasına yüzey temizleyicinin yanı sıra iki kaşık kadar yumuşatıcı ekleyebilirsiniz. Temizlik kokusu evinizde normalden çok daha uzun süre kalacaktır. Yüzey temizleyicinin olmadığı durumlarda yumuşatıcının yanına birkaç kaşık sirke de ekleyebilirsiniz. Sirkenin kokusu uçacağı için geriye yalnızca yumuşatıcı kokusunu bırakacaktır.