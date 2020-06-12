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Yumuşatıcıyı bu alanlarda kullanın! Duşakabin temizliğinde...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşır makinesinin kapağını açtığınızda gelen o ferah kokunun kaynağı olan çamaşır yumuşatıcılar, günlük hayatta onlarca farklı alanda da boy gösteriyor. Güzel kokusu ile sizi mest edecek alternatif uygulamaların tamamını bu yazıda bulabilirsiniz. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntemler ile hem zamandan hem paradan tasarruf edeceksiniz.

Yumuşatıcıyı bu alanlarda kullanın! Duşakabin temizliğinde...

Yumuşatıcı, giysilerinizi yumuşacık ve ferah hale getirir. Peki, tek işlevi bu mudur? Tabii ki hayır. Çamaşır yumuşatıcıları halı temizliğinden oda kokusuna kadar bir sürü ek işlevle karşımıza çıkıyor. Haydi, birlikte inceleyim.

BALIK KOKUSUNA SON!

Misafirler, evde balık pişirdiğiniz günlerde çat kapı gelmeyi pek severler. Üstelik, evde balık kokusunu giderecek kadar güçlü bir oda kokunuz da yoktur. Siz de yoğun bir balık kokusuyla misafirlerinizi ağırlamak istemiyorsanız çözüm oldukça basit. Kullanmadığınız metal bir kabın içerisine bir bardak su doldurun. İçine yalnızca bir kaşık yumuşatıcı ekleyip ocak üzerinde birkaç dakika ısıtın. Kaynamadan ocağın üzerinden alın ve kötü kokan odada bırakın. Tüm eviniz yeni yıkanmış çamaşır ferahlığıyla kokacaktır.

Aynı gün içerisinde işlemi birkaç kez tekrar edebilirsiniz ama bu karışımı ertesi günlerde kullanmanız tavsiye edilmez. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda yeni bir karışım hazırlamanız çok daha iyidir.

YÜZEY TEMİZLEYİCİLERE YENİ RAKİP!

Yer temizliğinde, su kovasına yüzey temizleyicinin yanı sıra iki kaşık kadar yumuşatıcı ekleyebilirsiniz. Temizlik kokusu evinizde normalden çok daha uzun süre kalacaktır. Yüzey temizleyicinin olmadığı durumlarda yumuşatıcının yanına birkaç kaşık sirke de ekleyebilirsiniz. Sirkenin kokusu uçacağı için geriye yalnızca yumuşatıcı kokusunu bırakacaktır.

KOLTUK TEMİZLİĞİNDE DE ETKİLİ!

Koltuk takımınızı uygun bir temizleyiciyle sildikten sonra bezle durulama aşamasına geçtiğinizde yalnızca bir kova suyla durulama yapabilirsiniz. Fakat, yumuşatıcı eklenmiş suyla durulama yaptığınızda koltuk kumaşları sertleşmeyecektir. Mükemmel kokusu da cabası!

Ayrıca temizlik aşamasında da, durulama aşamasında da bezi iyice sıkmayı ihmal etmemelisiniz. Bezin fazla ıslak olması hem mobilyalarınızın kurumasını geciktirir hem de su lekelerine davetiye çıkarır.

PERDELER İÇİN KALICI ODA KOKUSU ÜRETİN!

Her ne kadar sık sık yıkasanız da perdeler bir süre sonra toz kokusu yaymaya başlarlar. Özellikle ağır ve güpürlü perdelerde daha sık karşılaşılan bu durum, yumuşatıcı kullanarak çözülebilir. Bir sprey şişeye doldurduğunuz suyun içerisine çok az yumuşatıcı damlatın ve perdelerinize uzaktan sıkın. Toz kokusundaki azalmaya siz de şaşıracaksınız.

DUŞAKABİNDEKİ SU LEKELERİNDEN KURTULUN!

Duş sonrası duşakabini suyla temizleseniz dahi kireçlenmeler ve su lekeleri kalacaktır. Bir sprey şişesine ekleyeceğiniz karbonat, yumuşatıcı ve su karışımıyla pırıl pırıl bir duşakabine sahip olabilirsiniz. Gerekli yüzeylere karışımı sıktıktan sonra mutfak süngeri yardımıyla 1-2 dakika ovalamanız ve ardından durulamanız yeterlidir. Durulama sonrası kuru bir bezle kurulama yaptığınızda ise çok daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.


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