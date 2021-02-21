MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yunan oyuncu ve yönetmen Dimitris Lignadis 'çocuklara cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltında

Yunan oyuncu ve yönetmen Dimitris Lignadis 'çocuklara cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltında

21.02.2021 22:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunan oyuncu ve yönetmen Dimitris Lignadis 'çocuklara cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltında

Yunanistan’ın önde gelen oyuncularından ve aynı zamanda yönetmenlerinden biri olan Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetti.

Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğu istismar etmekle suçlanıyor.

YUNANİSTAN ULUSAL TİYATROSUNDAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları gerekçesiyle ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Seranay Sarıkaya'dan tatil fotoğraflarına yorum yapan Demet Akalın'a yanıt!Seranay Sarıkaya'dan tatil fotoğraflarına yorum yapan Demet Akalın'a yanıt!
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin yeni imajıyla dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin yeni imajıyla dikkat çekti

Seranay Sarıkaya'dan tatil fotoğraflarına yorum yapan Demet Akalın'a yanıt!

Seranay Sarıkaya'dan tatil fotoğraflarına yorum yapan Demet Akalın'a yanıt!

Kocası Yeliz Yeşilmen'e hediye almayınca... 'Cimri, düşüncesiz...'

Kocası hediye almayınca... 'Ayrı odalardayız. Cimri, düşüncesiz...'

Rihanna'dan devasa kitap... Fiyatı belli oldu

Seksi pozlarla duyurdu! Kitabının fiyatı...

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

Süper minili koltuk pozuna yorum yağdı!

Survivor Sabriye Biricik Suden'in fiziğine hayran kaldı! 'Abla ya...'

Fiziğine hayran oldu! Yorumu dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.