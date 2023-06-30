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  4. Yunan sosyal medya fenomeninden Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon! Önce bayrak açtı, sonra... 'İstanbul' sözleri de tepki topladı

Yunan sosyal medya fenomeninden Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon! Önce bayrak açtı, sonra... 'İstanbul' sözleri de tepki topladı

30.06.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camii'nin önünde Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas çirkin bir provokasyona imza attı. Müze statüsü 2020 yılında iptal edilerek cami statüsü alan Ayasofya'nın eskiden kilise olarak kullanılmasına gönderme yapan Kondylas, Yunanistan bayrağı açıp "Ayasofya hep bir kilise olacak. İstanbul da Yunan şehri olacak" dediği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Kondylas hakkında flaş bir karar verildi.

Yunan sosyal medya fenomeninden Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon! Önce bayrak açtı, sonra... 'İstanbul' sözleri de tepki topladı

Ayasofya'nın cami olarak açılışının üzerinden 2 yıl geçti. Kurban Bayramı'nda Ayasofya Camii önüne gelen Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Yunanistan bayrağıyla poz verip tepki çeken sözler sarf etti.

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"AYASOFYA VE İSTANBUL YUNANİSTAN'IN OLACAK"

Kondylas, kadrajda camiyi arkasına alarak önce Yunanistan bayrağını açtı. Ardından da "Ayasofya her zaman bir kilise olacak. Sadece Yunan Ortodoks Kilisesi'nin değil, Yunanistan'ın da. İstanbul da her zaman Yunan bir şehri olacak." ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Fenomen ismin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Provokatif sözler nedeniyle Kondylas eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

PROVOKATÖR TÜRKİYE'YE GİREMEYECEK

Ayasofya önünde Yunan bayrağı açarak provokasyon yapan kişi hakkında önemli gelişme yaşandı.

Büyük tepki çeken olayın ardından Yunan sosyal medya fenomeninin Türkiye’ye girmesi yasaklandı.

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Ayasofya Camii Yunanistan fenomen

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