Yunan televizyonundaki benzerinden sonra bir Celal Şengör ikizi de Amerika'dan geldi! Görenler gözlerine inanamadı... Sosyal medyayı sallayan benzerlik gündem oldu

Türk yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programlarındaki sempatik tavırları ve bilgi birikimi sayesinde Türkiye'nin önde gelen bilim insanları arasındaki yerini sağlamlaştırırken popülerliğini de arttırdı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan televizyonlarında program yapan Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör'e tıpatıp benzemesi sosyal medya kullanıcılarının eğlenceli yorumlar yapmasına neden olmuştu. Prof. Dr. Şengör'e benzeyen bir başka isim ise Amerika'da ortaya çıktı.

"BİLDİĞİN CELAL ŞENGÖR"

Yunan programcıya "Celali Sengoretsi" adıyla seslenen sosyal medya kullanıcıları Amerika'daki şef Alexander Smalls'u görünce bir kez daha şaşırdı. Giyim tarzıyla Celal Şengör'ü anımsatan Small için sosyal medya kullanıcıları "Bildiğin Celal Şengör" yorumunu yaptı.