Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Yunan televizyonundaki benzerinden sonra bir Celal Şengör ikizi de Amerika'dan geldi! Görenler gözlerine inanamadı... Sosyal medyayı sallayan benzerlik gündem oldu

    Yunan televizyonundaki benzerinden sonra bir Celal Şengör ikizi de Amerika'dan geldi! Görenler gözlerine inanamadı... Sosyal medyayı sallayan benzerlik gündem oldu

    19.12.2023 14:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yunanistan televizyonlarında "Adekastos Müfettişi" takma adıyla program yapan Ilias Alexiou, Prof. Dr. Celal Şengör'e benzerliğiyle sosyal medyada popüler olmuştu. Sosyal medyada "Yemeklerden sonra bir de Celal Şengör'ü mü aldınız?" esprileri yapılırken Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir benzeri de Amerika'da bulundu. Amerikalı şef Alexander Smalls ile Prof. Dr. Celal Şengör'ün benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

    Yunan televizyonundaki benzerinden sonra bir Celal Şengör ikizi de Amerika'dan geldi! Görenler gözlerine inanamadı... Sosyal medyayı sallayan benzerlik gündem oldu

    Türk yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programlarındaki sempatik tavırları ve bilgi birikimi sayesinde Türkiye'nin önde gelen bilim insanları arasındaki yerini sağlamlaştırırken popülerliğini de arttırdı.

    34

    Geçtiğimiz günlerde Yunanistan televizyonlarında program yapan Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör'e tıpatıp benzemesi sosyal medya kullanıcılarının eğlenceli yorumlar yapmasına neden olmuştu. Prof. Dr. Şengör'e benzeyen bir başka isim ise Amerika'da ortaya çıktı.

    990

    "BİLDİĞİN CELAL ŞENGÖR"

    789

    Yunan programcıya "Celali Sengoretsi" adıyla seslenen sosyal medya kullanıcıları Amerika'daki şef Alexander Smalls'u görünce bir kez daha şaşırdı. Giyim tarzıyla Celal Şengör'ü anımsatan Small için sosyal medya kullanıcıları "Bildiğin Celal Şengör" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

    Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

    Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

     Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

    Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

     Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

    Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Açıldıkça açıldı! Göğüslerini zar zor örten olay pozlarAçıldıkça açıldı! Göğüslerini zar zor örten olay pozlar
    Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdüBoşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü
    Kuş tercihiniz karakterinizi yansıtıyorKuş tercihiniz karakterinizi yansıtıyor
    Anahtar Kelimeler:
    Celal Şengör
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

    Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

    '12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

    '12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

    Açıldıkça açıldı! Göğüslerini zar zor örten olay pozlar

    Açıldıkça açıldı! Göğüslerini zar zor örten olay pozlar

    Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

    Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

    Alaattin Çakıcı'yi gören küçük çocuk: “Tabancan var mı?”

    Alaattin Çakıcı'yi gören küçük çocuk: “Tabancan var mı?”

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

    Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

    Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

    Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.