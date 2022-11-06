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Yunan eski Bakan'dan olay yaratan sözler! 'En kötüsüne hazırlıklı olun' diyerek açıkladı

06.11.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, Türkiye-Yunanistan arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ifade ederek savaşa hazırlıklı olunması yönüne açıklama yaptı.

Yunan eski Bakan'dan olay yaratan sözler! 'En kötüsüne hazırlıklı olun' diyerek açıkladı

Ege'deki hava ve deniz sınırları sorunu, adalar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerini oluştururken Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, iki ülke arasında savaş çıkabileceğini belirtti.

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"GERGİNLİK SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR"

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim devam ederken Yunan tarafından çarpıcı bir açıklama geldi. Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, katıldığı etkinlikte Türkiye-Yunanistan durumunu değerlendirdi. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerekiğini ifade eden Apostolakis'e göre bu gerginlik savaşı tetikleyebilir.

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"SAVAŞ RİSKİNİN FARKINDA OLMALILAR"

Apostolakis, aynı zamanda Yunan halkına bir uyarıda bulunarak "Bu halk tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermişti. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalıdır" dedi.

"HARİKA BİR YASAL CEVAP OLUR"

Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını 'Casus Belli' (savaş nedeni) sayıyor. Bu kararla ilgili olarak Apostolakis, "Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirmez. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye de seslenen Apostolakis, "Ankara'da bulunanlar Atina'nın hiçbir şekilde uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan savaş

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