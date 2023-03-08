Yunanistan’da tren kazasının yankısı devam ediyor! Binlerce işçi genel greve katılarak iş bıraktı

Atina-Selanik arasında seyahat eden iki trenin çarpışması sonucunda Yunanistan tarihinin en büyük tren kazası meydana geldi. 3 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede kazanın ardından öfke dinmek bilmedi. 28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından greve giden demiryolu işçilerinin eylemine bugün doktorlar, öğretmenler, otobüs şoförleri ve feribot çalışanları da katıldı.

“İNSANLARIN HİSSETTİĞİ ÖFKEYİ ANLIYORUM”

Tren kazasının ardından istifa eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kostas Karamanlis görevi yeni bakan Giorgos Gerapetritis'e devretti. Çarşamba günü Gerapetritis, kazadan bu yana askıya alınan demiryolu yolcu hizmetlerinin, mutlak güvenlik sağlandığı takdirde Mart ayı sonuna kadar yeniden başlayabileceğini söyledi. Altyapının iyileştirilmesi ve personel alımı için fonların yatırılacağına söz verdi. Ayrıca kazanın nedenlerine ışık tutacağına söz vererek, "İnsanların hissettiği öfkeyi anlıyorum" dedi.

AÇIKLAMALAR PEŞİ SIRA GELDİ

Reuters’ta yer alan habere göre, ana demiryolu işçileri sendikası yaptığı açıklamada, "Trajik kazada hayatını kaybeden meslektaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın en büyük kamu sektörü sendikası ADEDY, 24 saatlik yürüyüşe katıldı. Kent içi ulaşım işçileri dayanışma içinde işi bırakarak başkentte metro, tramvay ve otobüs seferlerini aksattı. İşçi eylemine denizciler de katılırken gemiler de limanlarda demirli kaldı.

Öğrenciler ve öğretmen grupları, Atina'nın merkezindeki mitinglere katılacaklarını söylediler. Bir öğretmenler sendikası yaptığı açıklamada, "Susma zamanı değil, konuşma ve mücadele etme zamanı" dedi.