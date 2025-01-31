Yunanistan'daki fiyatlar cep yaktı! İki içecek için 690 sterlin (yaklaşık 30 bin TL) ödedi... Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Yunanistan'ın Mikonos şehrinde tatil yaptığını söyleyen iki İngiliz turist başlarına gelen deneyimden söz etti. İkili içecek sipariş ettiler ancak içeceklerin tanesinin 375 sterlin olduğundan haberleri yoktu. Hesap geldiğinde ikili şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADAN UYARIDA BULUNDULAR

Sosyal medya hesaplarından İngiliz turistler, "Dikkat edin ve buradan uzak durun" diyerek uyarıda bulundu. Yorumlarda ABD'li turist Amber Pace, aynı mekanda kendisi ve bir arkadaşından bir yemek ve içecek için 450 sterlin alındığını iddia etti.

"MENÜLERİ KONTROL ETMEYE TEŞVİK EDİYORUZ"

Turistlerin iddiaları üzerin konuşan mekanın müdürü, "Şezlonglarımız minimum tüketim gerektiriyor, bu nedenle tüm ziyaretçilerimizi sipariş vermeden önce menüleri kontrol etmeye teşvik ediyoruz. Misafirlerimizi bilgilendirmek amacıyla, girişin yakınındaki kara tahtalarda yiyecek ve içeceklerimizin fiyatlarını gösteren menülerimizin sergilendiğini belirtmek isterim. Sunulan deneyimin değerinin yüksek olduğuna inanıyoruz" dedi.