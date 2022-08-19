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YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

19.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Türkiye basketbol maçı için geri sayım devam ediyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde sergilediği performansla adından söz ettiren A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Türkiye Akropolis Turnuvası son maçında ise Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Peki Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yunanistan Türkiye maçı canlı yayın bilgileri...

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, Akropolis Turnuvası'nın ikinci maçında geçtiğimiz gün Polonya ile kozlarını paylaştı. 87-86’lık skorla yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Yunanistan ile 19 Ağustos 2022 Cuma (bugün) karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş araştırma yapmaya başladı. Peki Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan Türkiye maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Türkiye basketbol maçı bugün saat 21:00’da başlayacak.

Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Yunanistan ile kozlarını paylaşacağı maç NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE, POLONYA’YA YENİLDİ

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybetti.

Yunanistan’ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım’da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13’er sayıyla oynadı. Polonya’da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.

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Türkiye Yunanistan
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