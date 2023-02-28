Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 28 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT1'in sevilen yapımlarından Yürek Çıkmazı dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında dizi ve eğlence programlarına iki haftalık bir ara verilmişti. Dizinin yeni bölümü, 28 Şubat Salı TRT 1 yayın akışında yer alıyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yürek Çıkmazı dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yürek Çıkmazı saat 20.00'da başlayacak.

Alp Navruz'un babasına olan öfkesini ve annesini babasının öldürdüğünü düşünmesi üzerine şekillenen dizi, yoğun ilgi görüyor. Son bölümlerde İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zeynep ve Alp Navruz'un canlandırdığı Halin'in yakınlaşması izleyicileri de heyecanlandırdı.

28 ŞUBAT TRT1 YAYIN AKIŞI

06:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:50 Vuslat

09:15 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:45 Adını Sen Koy

16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

02:05 Yürek Çıkmazı

94:25 Aşkın Tolculuğu Yunus Emra

06:25 Kapanış



