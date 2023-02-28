Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 28 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT1'in sevilen yapımlarından Yürek Çıkmazı dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında dizi ve eğlence programlarına iki haftalık bir ara verilmişti. Dizinin yeni bölümü, 28 Şubat Salı TRT 1 yayın akışında yer alıyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Yürek Çıkmazı dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yürek Çıkmazı saat 20.00'da başlayacak.
Alp Navruz'un babasına olan öfkesini ve annesini babasının öldürdüğünü düşünmesi üzerine şekillenen dizi, yoğun ilgi görüyor. Son bölümlerde İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zeynep ve Alp Navruz'un canlandırdığı Halin'in yakınlaşması izleyicileri de heyecanlandırdı.
06:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:50 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
02:05 Yürek Çıkmazı
94:25 Aşkın Tolculuğu Yunus Emra
06:25 Kapanış