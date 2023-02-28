MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 28 Şubat TRT1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 28 Şubat TRT1 yayın akışı

28.02.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisi TRT1'de yayınlanmaya devam ediyor. Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 28 Şubat TRT1 yayın akışı...

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 28 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT1'in sevilen yapımlarından Yürek Çıkmazı dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında dizi ve eğlence programlarına iki haftalık bir ara verilmişti. Dizinin yeni bölümü, 28 Şubat Salı TRT 1 yayın akışında yer alıyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yürek Çıkmazı dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yürek Çıkmazı saat 20.00'da başlayacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (74)

Alp Navruz'un babasına olan öfkesini ve annesini babasının öldürdüğünü düşünmesi üzerine şekillenen dizi, yoğun ilgi görüyor. Son bölümlerde İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zeynep ve Alp Navruz'un canlandırdığı Halin'in yakınlaşması izleyicileri de heyecanlandırdı.

28 ŞUBAT TRT1 YAYIN AKIŞI

06:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:50 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
02:05 Yürek Çıkmazı
94:25 Aşkın Tolculuğu Yunus Emra
06:25 Kapanış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nın Pelo'su 'Yok artık' dedirtti! Meğer Yasak Elma'dan önce...Yalı Çapkını'nın Pelo'su 'Yok artık' dedirtti! Meğer Yasak Elma'dan önce...
Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...
Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz İrem Helvacıoğlu Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Taşıt kredisinde vade uzatıldı, masada ÖTV seçeneği de var!

Taşıt kredisinde vade uzatıldı, masada ÖTV seçeneği de var!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.