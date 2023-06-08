Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl babasının cenazesine katılmadığını açıkladı! İtirafı çok şaşırttı: ''Vicdan azabını yaşamıyorum''

Süper Baba, Tatlı Kaçıklar, Kınalı Kar, Küçük Kadınlar, Bez Bebek, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kardeş Çocukları, Cici gibi projelerde yer alan şimdilerde ise TRT ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'nda Cennet karakterine hayat veren Ayça Bingöl çok şaşırtacak açıklamalara imza attı.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Ayça Bingöl bu progrmada ilk kez babasının cenazesine katılmadığını itiraf etti.

Bingöl “Karnımda 2 bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım... Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum ‘cenazeye gitmene izin veremem ama, gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz” dedi.

''Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken'' diyen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü; ''Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak... '' dedi.

Ayça Bingöl'ün katıldığı programa sosyal medyada yorum yağdı. Programı izleyenler 'Büyük bir zevkle izledim', 'Ayça Bingöl yine muhteşem', 'Öyle güzel bir program olmuş ki' gibi yorumlarda bulundular.



