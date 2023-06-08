MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl babasının cenazesine katılmadığını açıkladı! İtirafı çok şaşırttı: ''Vicdan azabını yaşamıyorum''

Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl babasının cenazesine katılmadığını açıkladı! İtirafı çok şaşırttı: ''Vicdan azabını yaşamıyorum''

08.06.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisinde Cennet karakterine hayat veren Ayça Bingöl, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu program babasının cenazesine katılmadığını açıkladı. Ayça Bingöl'ün bu itirafı ise çok şaşırttı.

Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl babasının cenazesine katılmadığını açıkladı! İtirafı çok şaşırttı: ''Vicdan azabını yaşamıyorum''

Süper Baba, Tatlı Kaçıklar, Kınalı Kar, Küçük Kadınlar, Bez Bebek, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kardeş Çocukları, Cici gibi projelerde yer alan şimdilerde ise TRT ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'nda Cennet karakterine hayat veren Ayça Bingöl çok şaşırtacak açıklamalara imza attı.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Ayça Bingöl bu progrmada ilk kez babasının cenazesine katılmadığını itiraf etti.

Ayça Bingöl 2

Bingöl “Karnımda 2 bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım... Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum ‘cenazeye gitmene izin veremem ama, gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz” dedi.

empatiii

''Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken'' diyen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü; ''Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak... '' dedi.

Ayça Bingöl'ün katıldığı programa sosyal medyada yorum yağdı. Programı izleyenler 'Büyük bir zevkle izledim', 'Ayça Bingöl yine muhteşem', 'Öyle güzel bir program olmuş ki' gibi yorumlarda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jennifer Lopez'e benzemek için 100 ameliyat geçirdi! Harcadığı rakam...Jennifer Lopez'e benzemek için 100 ameliyat geçirdi! Harcadığı rakam...
Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...
Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip eklediHasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi
Anahtar Kelimeler:
Ayça Bingöl Oyuncu ünlü oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.