Yurt dışındaki bir inşaatın görüntüsü! Önce kolonları hazırladılar ardından demirlerle böyle bağladılar... "Bu yüzden yıkılmıyor"

Sosyal medyadan paylaşılan bir inşaat görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerin çekim yerine ilişkin olarak net bir bilgi bulunmazken bir kolonun binaya yerleştirilme anları yer aldı.

Görüntülerde önce demirler tahta bir sopa ve çekiçle hazırlandı. Ardından ise demirlerle eş sayıda ve büyüklükte oluşturulan deliklerle kolon demirin üzerine yerleştirildi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu yüzden yıkılmıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu duvar hayatta yıkılmaz kaliteli iş böyle olur" yorumunu yaptı.