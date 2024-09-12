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    4. Yurt dışındaki bir inşaatın görüntüsü! Önce kolonları hazırladılar ardından demirlerle böyle bağladılar... "Bu yüzden yıkılmıyor"

    Yurt dışındaki bir inşaatın görüntüsü! Önce kolonları hazırladılar ardından demirlerle böyle bağladılar... "Bu yüzden yıkılmıyor"

    12.09.2024 13:22
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 13:22
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir inşaat görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Yurt dışında kaydedilen bir görüntüde önce demirler hazırlandı ardından ise kolonlar bir şapka gibi demirler için oluşturulan boşluklara yerleştirildi. O anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir inşaat görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerin çekim yerine ilişkin olarak net bir bilgi bulunmazken bir kolonun binaya yerleştirilme anları yer aldı.

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    Görüntülerde önce demirler tahta bir sopa ve çekiçle hazırlandı. Ardından ise demirlerle eş sayıda ve büyüklükte oluşturulan deliklerle kolon demirin üzerine yerleştirildi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu yüzden yıkılmıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu duvar hayatta yıkılmaz kaliteli iş böyle olur" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İnşaat
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