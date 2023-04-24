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  4. Yürüyüşe mola verdiği sırada karşısına çıktı! Şoke oldu... İlk kez görüldü

Yürüyüşe mola verdiği sırada karşısına çıktı! Şoke oldu... İlk kez görüldü

24.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yürüyüş yapan doğa sporları gönüllüsü İsmail Hatipoğlu, yürüyüşüne mola verdiği esnada karşılaştığı ilginç canlı karşısında gözlerine inanamadı. Gördüğü tuhaf canlı karşısında adeta şoka giren Hatipoğlu, "Bir semender türü olduğunu öğrendim. Bu canlılar durgun göletler ve nemli arazilerde yaşarlar. Bizim buralarda ilk kez görülüyor. Bunu Milli Parklar Müdürlüğüne bildireceğim." dedi.

Yürüyüşe mola verdiği sırada karşısına çıktı! Şoke oldu... İlk kez görüldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğa sporları gönüllüleri tarafından nadir rastlanan semender türü canlı görüldü. Türkiye’nin birçok yerinde doğa ziyaretleri yaptığını belirten İsmail Hatipoğlu, “Yenişehir’de mola verdiğimiz sırada suyun içinde değişik bir canlı gördüm. Balık merakı olan bir insanım. İlk kez böyle bir canlı gördüm." dedi.

"BİR SEMENDER TÜRÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Hatipoğlu, "Yaptığım araştırmalarda bunun değişik türleri olan (Lissotriton vulgaris), Salamandridae familyasından bir semender türü olduğunu öğrendim. Bu canlılar durgun göletler ve nemli arazilerde yaşarlar." ifadelerini kullandı.

"BİZİM BURALARDA İLK KEZ GÖRÜLÜYOR"

Hatipoğlu "Bizim buralarda ilk kez görülüyor. Bunu Milli Parklar Müdürlüğüne bildireceğim. Bu önemli tür koruma altına alınsın” diye konuştu. (İHA)

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Bursa Yenişehir Semender

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