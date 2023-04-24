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Deve küçük çocuğu ağzına alıp havaya kaldırdı! Yer: Denizli... Korkunç anlar kamerada

24.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki hayvanat bahçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Yasak olmasına rağmen bir çocuk, deveye fazla yaklaştı, bunun ardından korkunç anlar yaşandı. Deve tarafından boynundan ve başından ısırılan çocuğu deve havaya kaldırdı. Babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından kurtarılan çocuk az kalsın canından oluyordu. Feci olay saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Deve küçük çocuğu ağzına alıp havaya kaldırdı! Yer: Denizli... Korkunç anlar kamerada

Kan donduran korku dolu dakikalar Denizli'de yaşandı. Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz ve korkunç anlarından birini yaşadı.

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DEVE BAŞINDAN VE BOYNUNDAN ISIRDI

Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.

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AİLESİ, ÇOCUĞU DEVENİN AĞZINDAN ALDI

Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı. (İHA)

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'Benim boyum 180 cm bunlar 160 cm var' 'Benim boyum 180 cm bunlar 160 cm var'

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Denizli çocuk deve hayvanat bahçesi

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