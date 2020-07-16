Yüz Çene Anomalisi Tedavisi

Bu anomali türünde deformasyonlar ve şekil bozuklukları ayrı şekilde ele alınmaktadır. Deformasyon vücudun bir parçasının şeklinin değişmesidir. Şekil bozukluğu ise bebek daha anne karnındayken meydana gelen durumlardır. Ancak bu bozukluklar sadece şekil bozukluğu ile sınırlı değil aynı zamanda fonksiyonel bozukluklara da neden olmaktadır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı

Prof. Dr. Hakan Ağır, konu ile ilgili merak edilenleri ve tedaviyi anlattı.

Anomalilerin Nedenleri

Yüz ve çene anomalileri genellikle genetik nedenlere bağlı olmaktadır. Özellikle dudak damak yarığı gibi bozuklukların görülmesinin en büyük nedeni birincil ya da ikincil derece akrabalarda da bulunmasıdır. Ancak bunun dışında çevresel etmenler, toksik maddelere maruz kalma, hamilelik sürecinde sigara, alkol ya da uyuşturucu kullanımı gibi faktörler de sadece yüz ve çene değil birçok başka anomaliye de yol açabilmektedir. Doğumdan sonra travmaya bağlı deformasyonlar da etmenlerin arasında yer almaktadır. Bu anomalilere çocuğun gelişimini tamamlamadan müdahale edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tedavi süreci ve yöntemleri dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Tedavi genellikle anomalinin şekli büyüklüğü, fonksiyona olan etkisi ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir.