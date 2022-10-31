Yüzde 50 indirim kararı gündeminden düşmüyor! Mansur Yavaş sahneden Kılıçdaroğlu'na seslendi: Talimat verin genel başkanım, hepsinden isteyelim

Ankara'da suya yüzde 50 indirim kararı Mansur Yavaş'ın gündeminden düşmüyor. AK Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ABB Meclisinde alınan kararın ardından Yavaş, indirimin uygulanması durumunda personel maaşlarının ödenemeyeceğini, elektrik giderini karşılayamayacaklarını açıklamıştı. Dünkü programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce sahneye çıkan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim" çağrısında bulundu.

"YÜZDE 50 İNDİRİMİ HEPSİNDEN İSTEYELİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin Cumhuriyet Akademisi'nin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti.

Törende söz alan Mansur Yavaş, ABB'deki su indirimi kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Sayın genel başkanım, huzurunuzda söylüyorum: Biz Ankaralıyı müşteri gibi görmüyoruz. İktidarın bu kadar yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz; bütün illerde, bütün büyükşehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde 50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun. Bizler yine ne yapar ederiz, açık ihaleler ile katılımı fazla yaparak elde edeceğimiz indirimle Ankaralıya hizmetten vazgeçmeyiz. Aynı hizmetleri fazlası ile yaparız.

"PAHALI SU SATIP ELDE ETTİKLERİ 22 MİLYAR LİRAYI AKTARDILAR"

Pahalı su satıp elde ettikleri 22 milyar lirayı ASKİ'den Büyükşehir'e aktardılar. Bunu seçimlerde söylediğimizde dediler ki 'Ne var, bu cepten çıkıyor, bu cebe girdi'. Hayır, siz ASKİ'den aldığınız paralarla keşke Polatlı'nın suyunu götürmüş olsaydınız da biz bunu yapmak zorunda kalmasaydık. Keşke 2010 yılından beri DSİ'nin size söylediği taşkın sahalarını iyileştirseydiniz de Ankara'da bu gördüğümüz seller olmasaydı. Bunların hepsini biz yapıyoruz."