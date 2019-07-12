Yüzdeki kırışıklığın en önemli nedenlerinden biri, eksik dişler

Son zamanların popüler estetik türü olan ‘dijital gülümseme tasarımı’ ya da ‘gülüş tasarımı’ yüze bambaşka bir ifade katmaya yardımcı oluyor. Ağız içindeki dişlerin yapısının büyük rol oynadığı gülümseme, diş eksikliğinde ise yüzde kırışıklığa da neden oluyor. Dijitalleşmenin artmasıyla adını gülüş tasarımı olarak duyduğumuz uygulama hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yeliz Çavuşoğlu Yüce, diş sağlığı ve tasarımı hakkında bilgiler verdi. Gülümseme tasarımının her zaman kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Yeliz Çavuşoğlu Yüce, “Diş tedavisinde herhangi bir uygulama yapılacaksa zaten bu yüzdeki gülümsemeyi de etkileyeceği için amaç görüntüyü düzeltmek. Önceden de tasarım işlemi vardı. Sadece bunun adına gülümseme tasarımı denmiyordu. Buradaki yenilik, eskiden teknisyen bunu eliyle tek tek yapar hastaya çok müdahale ettiremezdi. Şimdi ise daha en baştan ‘yuvarlak formlu’, ‘kenarları üçgenli’, ‘uçları tırtıklı’ dişler istiyorum gibi bir ifade de bulunabiliyor hasta. Biz onu birebir seçip ya da dijital kütüphaneden yüzlerce seçenek arasından hastanın hoşuna giden modeli seçerek, kendisinin fotoğrafı üzerinde gösterebiliyoruz.

'ARKA DİŞLERDEKİ KAYIP YÜZÜN ÇÖKMESİNE NEDEN OLUYOR' Hasta birebir kendi seçmeye başladığı için daha çok hastaya ulaşmaya başladı bu uygulama” diyen Yüce, şöyle devam etti: 'Ağız içindeki dişlerin formu yüzdeki ifade üzerindeki etkisi büyük. Arka dişleri sadece fonksiyon diye düşünüyoruz çünkü estetiği görünmezdir bizim. ‘Julia Roberts’ gülüşü dediğimiz bir gülüş vardır. Eğer öyle bir gülüşünüz yoksa normal şartlarda arka dişleriniz, estetik bölge değildir. Fonksiyon görür, nedir bu fonksiyon? Çiğnemenizi sağlar mesela. Ama arka dişler kaybedildiği zaman, hem yanaklarda bir çökme oluyor hem de burun ile çene arasındaki mesafede bir küçülme oluyor. Dolayısıyla yanlarda kırışıklıklar ortaya çıkıyor ve dişler eksik olduğunda yüz çöküyor. Bu durum devam ederse, yani hasta ön dişleriyle çiğneme devam ederse, dişlerde açılmalar meydana geliyor. Bu sefer de hastanın dikey boyut kaybı dediğimiz, alt üst yüksekliği kayboluyor. Yani burun ile çene arasındaki mesafe gibi. Bu da otomatikmen yüzü değiştiriyor. Halbuki arka dişleri sabit protezlerle düzgünleştirdiğimiz zaman hastanın çene boyutları yeniden normale geliyor. Bu da yüze yansıyor. Ön bölgede ise otomatikman dudakların desteği dişler zaten. Burada dişler kaybolduğu anda çene kemiklerinde de küçülme olur. Örneğin, dişiniz çekildiği zaman çekim yerine baktığınızda bir çukur görürsünüz. Çünkü, kemikte erime olur. Dudak desteği dişlerden geldiği için diş gittiği zaman dudak da içeri çökeceği için yine kötü bir görüntü olacaktır. Ağız içindeki ufak tefek dolgular hariç, çoğu resterasyon hastanın estetiğine doğrudan etkisi var'