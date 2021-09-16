Yüzüklerin Efendisi’ni yaşıyor! Gerçek bir Hobbit gibi hayatını devam ettiren Nicolas Gentile sosyal medyada gündem yarattı

Yüzüklerin Efendisi film serisine büyük bir hayranlık duyduğunu belirten İtalyan adam, saf bir Hobbit yaşamı sürdürüyor ve dünyasını o kadar iyi yansıtıyor ki filmlerin yıldızları bile onun hayranı.

Peter Jackson'ın destansı fantezi destanının film uyarlamasında Frodo Baggins'i oynayan Elijah Wood, kendisini bir hobbit olarak tanımlayan ve şu anda Bucchianico kırsalındaki beş dönümlük araziyi dönüştürmeyi planlayan İtalyan pasta şefi Nicolas Gentile'ye bir destek mesajı gönderdi. Elijah Wood, Gentile’nin sosyal medya sayfası için, “Umarım daha mutlu, sağlıklı ve iyi olursunuz. Instagram sayfanıza gittim ve yaptığınız şey inanılmaz. Kostümlere bayılıyorum. Özellikle bireysel olarak oluşturduğunuz fotoğraflar bir set ortamında çekilmiş gibi” dedi.

“YARDIM EDELİM”

Filmlerde Pippin Took'u oynayan İskoç aktör Billy Boyd şunları ekledi: “Nicolas'ın bir arkadaşını tanıyorum! Benim, Pippin Took. Nicolas'ın kendi bölgesini inşa etmesine yardım edelim, bence harika bir şey olur!” diye konuştu.

Samwise Gamgee'yi oynayan Yüzüklerin Efendisi üyesi oyuncu Sean Astin ise "Yüzüğü Vezüv'e atmak için 300 km yürüdüğünüzü biliyorum... Vezüv'e! Bu inanılmaz bir şey! İtalyan dağlarının Mordor olup olmadığını bilmiyorum, ama tüm bu çaba ve çalışma harika bir şey!” ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR YAŞAMAK İSTİYORUM”

37 yaşındaki Gentile ise hayat tarzının ilgi çekmesinden sonra “Hobbit hayatımı sonuna kadar yaşamak istediğime karar verdim. Bazı insanlar gerçekten kaçmaya çalıştığımı düşünüyor. Hayalimi yaşıyorum. O arsayı satın alarak, onu sevmediğim bir gerçeklikten uzaklaştırdım ve onu istediğim gibi şekillendiriyorum." dedi.



