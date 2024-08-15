Yüzündeki değişim soruldu... Danla Bilic hiç çekinmeden yanıtladı! Verdiği yanıtla gündem oldu

MYNET-Son dönemde 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşadığı iddiaları ile magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic şimdi de Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle yaptığı soru cevapla gündeme geldi.

YANITSIZ BIRAKMADI

Daha önce düzenli olarak botoks yaptırdığını, dolgu işlemleriyle poposunu büyüttüğünü açıklayan Danla Bilic'e bir takipçisi 'çenenin böyle olması için hangi yogayı yaptın? Hareketleri yani?' diye sordu.

VERDİĞİ YANITLA GÜNDEMDE!

Ünlü fenomen takipçisinin bu sorusunu cevapsız bırakmadı ve hiç çekinmeden yanıtladı. Danla Bilic 'Ne yogası kız doktorum burnumu yaparken yağ koydurmuş orantı için. Ben de çıkınca gördüm' dedi.

Danla Bilic'in estetik konusundaki bu açıksözlülüğü ise sosyal medyada takdir topladı. Ünlü isme 'Danla'nın dürüstlüğüne bayılıyorum', 'İdolüm kadın ya', 'Beklediğimiz dürüstlük bu' şeklinde yorumlar yapıldı.