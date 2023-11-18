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    4. Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Kurgu olduğuna yemin edebilirim"

    Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Kurgu olduğuna yemin edebilirim"

    18.11.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'diladoa1' kullanıcıa adıyla paylaşım yapan bir kadın kil maskesi ile kınayı karıştırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kil maskesi yerine yüzüne kına sürdüğü anları ve sonrasını paylaşan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcıların büyük bir kısmı görüntülere inanmadığını söyledi.

    TikTok'ta yüzüne yanlışlıkla kil maskesi yerine kına sürdüğünü belirten bir kadının görüntüsü kullanıcılar arasında viral olmayı başardı. Yüzüne kil yerine kına sürmesinin nedeni olarak annesiyle eşyalarının karışmasını gösteren genç kadının paylaşımı kısa sürede ilgi çekti.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kurgu olduğuna yemin edebilirim" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlenmek için umarım bunu kendisi yapmamıştır" dedi.

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    sosyal medya kil maskesi Kına
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