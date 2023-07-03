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Zafer Partisi’nden CHP’ye ittifak için yeşil ışık! ‘Kesinlikle tartışmaya açmayız’

03.07.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’de yerel seçimler öncesinde devam eden ‘değişim’ tartışmalarının yanı sıra Ankara kulislerinde yaşanan hareketli günler de devam ediyor. 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi Zafer Partisi, CHP ile işbirliğine yeşil ışık yaktı. Ancak Zafer Partili yetkililer yaptıkları açıklamada kırmızı çizgilerinin olduğunu belirterek ‘Her şey olabilir ancak burada önemli olan şey, ilkeleri korumak ve o ilkelerden taviz vermemek’ diyerek o ilkeleri tek tek sıraladı.

Zafer Partisi’nden CHP’ye ittifak için yeşil ışık! ‘Kesinlikle tartışmaya açmayız’

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanması ile birlikte muhalefet kanadında başlayan ‘değişim’ tartışmaları yeni ittifak ihtimallerini de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan itibaren CHP ile Zafer Partisi arasında gelişen diyaloğun, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde nasıl şekilleneceği siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.

SİNAN OĞAN ERDOĞAN’I DESTEKLEME KARARI ALMIŞTI

Zafer Partisi, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ATA İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı destekleme kararı almıştı. Ancak seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ittifakın ortak adayı Oğan, 28 Mayıs’taki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun karşısında Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı. Zafer Partisi ise ikinci turda Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini duyurmuştu.

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ZAFER PARTİSİ’NİN CHP İLE İTTİFAK İÇİN ‘KIRMIZI ÇİZGİLERİ’ VAR

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, HDP’nin de her ilde kendi adayı ile yerel seçimlere katılacağını açıklamasının ardından Zafer Partisi’nin “CHP ile bir işbirliği yapıp yapmayacağı” tartışılmaya başlandı. Zafer Partisi yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde gelişen sürecin “CHP ile yerel seçimlerde olası bir işbirliğine dönüşme evresine yeşil ışık yaktı.” Ancak Zafer Partisi, CHP ile olası bir işbirliği için kırmızı çizgilere işaret ediyor.

‘KESİNLİKLE TARTIŞMAYA AÇMAYIZ’

Zafer Partili yetkililer, yerel seçimler sürecinde salt CHP ile değil diğer partiler ile olası bir işbirliği için partinin taviz vermeyeceği ilkeleri şöyle sıralıyor:

“Her şey olabilir ancak burada önemli olan şey, ilkeleri korumak ve o ilkelerden taviz vermemek. Biz, bazı ilkelerden asla taviz vermeyiz. Atatürk’ten taviz vermeyiz. Atatürk çizgisindeki milliyetçilikten taviz vermeyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyiz. Tarikat ve cemaatlere karşı olduğumuzu zaten defalarca kamuoyu ile de paylaştık. Anayasanın ilk 4 maddesini kesinlikle tartışmaya açtırmayız. Bu ilkeler çerçevesinde, bu ilkelerden taviz vermeden bizimle işbirliği içinde olmak istenirse, tabii ki olabilir. Şu an bunları söylemek için erken ama ilkeler ön koluşumuz.”

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