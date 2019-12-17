Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim'e Ceren ve Şeniz'den büyük tuzak! Zalim İstanbul 23. son bölüm izle

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 23. son bölümü 16 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 23 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İntikam ateşiyle yanan Nedim planlarını hızlıca devreye sokar. Cemre'nin Nedim ile konuşma çabaları da fayda sağlamaz. Şeniz duruma el atmaya kararlıdır. Nedim'in yaptığı her şeyi hatırladığını öğrenir ve kendini kurtarmak için bir plan hazırlar. Bu plandaki ortağı ise düşmanı olarak saydığı Ceren'in ta kendisidir. Ceren Şeniz'e güvenmese de plana dahil olur ve Nedim'i tuzağa çeker.

Diğer taraftan Cemre, Cenk'ten boşanmak istediğini söyler. Fakat Cenk, Cemre ile aynı şeyi düşünmemektedir. Şeniz'in planı işe yarayacak mı?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 23 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM KONUSU

16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 23. bölümünde bebeğin ölümü, köşkün altını üstüne getiriyor.