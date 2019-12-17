Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim'e Ceren ve Şeniz'den büyük tuzak! Zalim İstanbul 23. son bölüm izle

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 23. son bölümü 16 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 23 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
İntikam ateşiyle yanan Nedim planlarını hızlıca devreye sokar. Cemre'nin Nedim ile konuşma çabaları da fayda sağlamaz. Şeniz duruma el atmaya kararlıdır. Nedim'in yaptığı her şeyi hatırladığını öğrenir ve kendini kurtarmak için bir plan hazırlar. Bu plandaki ortağı ise düşmanı olarak saydığı Ceren'in ta kendisidir. Ceren Şeniz'e güvenmese de plana dahil olur ve Nedim'i tuzağa çeker.
Diğer taraftan Cemre, Cenk'ten boşanmak istediğini söyler. Fakat Cenk, Cemre ile aynı şeyi düşünmemektedir. Şeniz'in planı işe yarayacak mı?
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 23 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 23. bölümünde bebeğin ölümü, köşkün altını üstüne getiriyor.
Ceren'in bebeğini kaybetmesi dengeleri değiştirmeye yetiyor. Ceren'in elindeki kozları bir bir kaybetmesi onu daha da hırçınlaştırır. İlk hedefi de bebeğini elinden alan Şeniz'dir. Ceren kendine geldiğinde ölüm olayının arkasındaki kişiyi hemen tahmin eder. Soluğu köşkte alır ve Şeniz'i öldürmeye kalkar. Nedim'in yetişmesi ile kurtulan Şeniz, iki cenderenin arasında kaldığını anlar. Nedim ve Ceren, iki ayrı noktadan Şeniz'i sıkıştırmaya başlar. Şeniz, bu durumdan kurtulabilmek için Agah kozunu kullanır. Nedim de, Şeniz'in planına fırsat tanır. Amcasını şirkete ayağına çağırarak babasında kalan haklarını geri ister. Agah, yeğeninin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve düşüncelerinde Şeniz'e hak verir. Şirketin tüm hisselerinin eline geçmesi Karaçay ailesini yıkacak bir duruma yol açabileceğini gören Şeniz, ikinci koz olarak da oğlu Cenk'i doldurur. Cenk ve Nedim şirket yüzünden karşı karşıya kalırlar. Bu yetmez gibi Cemre ile ilgili yaşanan bir durum iki kuzeni tekrar düşman etmeye yeter...
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