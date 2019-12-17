MAGAZİN

Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim'e Ceren ve Şeniz'den büyük tuzak! Zalim İstanbul 23. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2019 03:00 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 24. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Nedim, Ceren ve Şeniz'in tuzağına düşüyor. Nedim'in kendisine yaptıklarını hatırladığını öğrenen Şeniz, yeni bir plan yapıyor. Ceren ise Şeniz'in Nedim için yaptığı planına ortak olmayı kabul ediyor. İşte Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 23. son bölümü 16 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 23 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İntikam ateşiyle yanan Nedim planlarını hızlıca devreye sokar. Cemre'nin Nedim ile konuşma çabaları da fayda sağlamaz. Şeniz duruma el atmaya kararlıdır. Nedim'in yaptığı her şeyi hatırladığını öğrenir ve kendini kurtarmak için bir plan hazırlar. Bu plandaki ortağı ise düşmanı olarak saydığı Ceren'in ta kendisidir. Ceren Şeniz'e güvenmese de plana dahil olur ve Nedim'i tuzağa çeker.

Diğer taraftan Cemre, Cenk'ten boşanmak istediğini söyler. Fakat Cenk, Cemre ile aynı şeyi düşünmemektedir. Şeniz'in planı işe yarayacak mı?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 23 Aralık Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM KONUSU

16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 23. bölümünde bebeğin ölümü, köşkün altını üstüne getiriyor.

Ceren'in bebeğini kaybetmesi dengeleri değiştirmeye yetiyor. Ceren'in elindeki kozları bir bir kaybetmesi onu daha da hırçınlaştırır. İlk hedefi de bebeğini elinden alan Şeniz'dir. Ceren kendine geldiğinde ölüm olayının arkasındaki kişiyi hemen tahmin eder. Soluğu köşkte alır ve Şeniz'i öldürmeye kalkar. Nedim'in yetişmesi ile kurtulan Şeniz, iki cenderenin arasında kaldığını anlar. Nedim ve Ceren, iki ayrı noktadan Şeniz'i sıkıştırmaya başlar. Şeniz, bu durumdan kurtulabilmek için Agah kozunu kullanır. Nedim de, Şeniz'in planına fırsat tanır. Amcasını şirkete ayağına çağırarak babasında kalan haklarını geri ister. Agah, yeğeninin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve düşüncelerinde Şeniz'e hak verir. Şirketin tüm hisselerinin eline geçmesi Karaçay ailesini yıkacak bir duruma yol açabileceğini gören Şeniz, ikinci koz olarak da oğlu Cenk'i doldurur. Cenk ve Nedim şirket yüzünden karşı karşıya kalırlar. Bu yetmez gibi Cemre ile ilgili yaşanan bir durum iki kuzeni tekrar düşman etmeye yeter...

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
MasterChef'te eleme adayı belli olduMasterChef'te eleme adayı belli oldu
Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman! Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul zalim istanbul 24. yeni bölüm fragmanı zalim istanbul 23. son bölüm izle Zalim İstanbul fragman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.