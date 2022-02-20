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Zampara Seyfettin filmiyle tanınan Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı! İşte kazandığı para ödülü

20.02.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, Zampara Seyfettin filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı damga vurdu. Türk sinemasının ilginç filmlerinden olan Zampara Seyfettin'in yanı sıra Hababam Sınıfı ve Muhsin Bey'de de rol alan 60 yaşındaki Osman Cavcı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Ancak ünlü oyuncu Osman Cavcı sinemayla ilgili bir soruda ise elendi.

Zampara Seyfettin filmiyle tanınan Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı! İşte kazandığı para ödülü

Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde oyuncu Osman Cavcı yarıştı. 1995 yılında çekilen Zampara Seyfettin filmiyle hafızalara kazınan Osman Cavcı, Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa filmleriyle ilgili bir soruda ise elendi.

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İŞTE KAZANDIĞI PARA ÖDÜLÜ

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokerini kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti.

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Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise 'tarih' çıktı. Böyle Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

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Cavcı, "Bilmek zorunda olduğum bir soruydu, bilmeliydim. Doğru yanıtlayamadığım için üzgünüm" dedi.
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ZAMPARA SEYFETTİN FİLMİ HAKKINDA

Zampara Seyfettin, yönetmenliğini Ünal Küpeli'nin üstlendiği, 1995 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu televizyon filminin başrollerini Osman Cavcı ve Dilek Pamirtan paylaşmıştır.

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