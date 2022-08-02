Zararları çok korkunç! Hemen geri dönün

Türk mutfağının önemli bir bölümünü oluşturan tencere yemekleri lezzetli olduğu kadar sağlıklı olduğu da ortaya çıktı. Günümüzün yaşam tarzını oluşturan paketli, fast food yemekleri genellikle sağlığa olan zararları ile ön plana çıkıyor. Tencerede pişen yemekler ise yağ ve tuz oranını düzgün ayarladığınızda sağlığınıza sağlık katar.

KATKI MADDESİ İÇERMEZ

Ev yemeklerinin sağlıklı olmasının en önemli nedeni katkı maddesi içermiyor olması. Bununla birlikte lif ve posa bakımından çok zengin olmasıdır. Hazır gıdalar lif ve posa yerine, yağ ve karbonhidrat içerir. Ev yemekleri, uzun süre tokluk hissi verir ve herhangi bir koruyucu madde içermediğinden vücuda giren sodyum oranı normaldir. Beslenme şeklini fast food yerine ev yemeği olarak değiştirirseniz kalp krizi riskini de en aza indirmiş olursunuz.

ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yağlı, paketli, katkı maddeli ve fast food yemeklerinin zararları defalarca bilimsel olarak kanıtlandı. Fast food tüketimini arttırmak, faydalı bakterilerin sayısının azalmasına neden olur. Fast food yemeklerinin içeriği başta obezite olmak üzere birçok kalp hastalıklarına neden olabilir.

Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkiler. Tüketilen besinlerle ruh sağlığı arasında paralel bir bağ vardır. Çikolata yemenin mutluluk hormonu salgılanmasına katkı sağladığı kanıtlandığı gibi fast foodun da depresyona neden olduğunu bilimsel olarak belirlenmiştir.

Uzmanlar tarafından astım hastalığının nedenlerinden biri de fast food tüketimi olarak görülüyor. 500 bin çocuk üzerinde yürütülen çalışmalarda haftada ikiden fazla fast food tüketimi yapan çocuklarda astım riskinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm bunların haricinde;

Egzama ve alerjik deri hastalıklarına,

Zihinsel faaliyetlerin yavaşlamasına,

Diyabet riskini arttırarak insülin direncini zayıflattığı

Diş yapısını bozduğu ve hızlı çürümelere sebep olduğu kanıtlanmıştır. (Tgrt Haber)



