Zayn Malik'ten Gigi Hadid'e yalvarıyor! "Ne olur son bir şans ver!"

Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini noktaladı. Sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.



"İLİŞKİLERİNE SON BİR ŞANS VERMESİ İÇİN YALVARIYOR"

OK! Dergisi'nin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak ileri sürdüğüne göre; Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor.



Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu konuşuluyor.

"KARANLIK VE RAHATSIZ BİR ADAM"

Dergiye konuşan modele yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor." dedi.



Ancak Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında. Ünlü modelin annesi, Zayn Malik'in hem kızı hem de torunu Khai'den kesin olarak, koşulsuz bir şekile uzak durmasını istiyor.



Aynı kaynak, "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.



