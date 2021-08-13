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  4. Zehra Çilingiroğlu tatilde bile spora ara vermedi! Kaya Çilingiroğlu paylaştı

Zehra Çilingiroğlu tatilde bile spora ara vermedi! Kaya Çilingiroğlu paylaştı

13.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu gibi iyi bir golfçü olma yolunda. Ama asıl tutkusu; kick boks. 2013’ten beri özel ders alan Zehra Çilingiroğlu'nun tatilde çalıştığı anları babası paylaştı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu kick boks yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu tatilde bile ara vermeden spor yapıyor.

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Kilolarından sporla kurtulan Zehra Zehra Çilingiroğlu formunu yaptığı spor ile koruyor. Sporunu hiç aksatmadan devam eden Çilingiroglu'nun spor yaptığı anları baba Kaya Çilingiroğlu paylaştı.


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Hülya Avşar
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