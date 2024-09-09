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Zehra Güneş düğünde ortaya çıktı! Tarzıyla yine tam not aldı: Hem çekici hem sade...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 09:29
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş arkadaşının düğününe katıldı. Zehra Güneş'in annesiyle pozlarına beğeni yağarken yine tarzı da fanlarından tam not aldı.

Zehra Güneş düğünde ortaya çıktı! Tarzıyla yine tam not aldı: Hem çekici hem sade...

Milli voleybolcu Zehra Güneş hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Güneş yoğun tempo sonrası tatile çıkmış ve paylaşımlarıyla beğeni toplamıştı.

VakıfBank'ta forma giyen Güneş paylaşımına "Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir. Bunu bir kez daha anladığım, kendime birşeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu fark edip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı" notunu düşmüştü.

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Bu sezon sakatlık yaşamasına rağmen pes etmeyen Zehra Güneş son olarak arkadaşının düğününe katıldı.

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Zehra Güneş'in annesiyle verdiği pozlara beğeni yağarken tarzı da dikkat çekti. Güzel voleybolcuya "Hem bu kadar sade hem bu kadar güzel nasıl olabilirsin", "Hem çekici hem sade", "Ya çok güzelsin", "Ülkenin en güzel voleybolcusu" yorumları yağdı.

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Zehra Güneş
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