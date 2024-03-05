Zehra Güneş'in ardından o da Özgür Demirtaş'ın kapısını çaldı! Mert Yazıcıoğlu özel sohbet odalarına katıldı

Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği 'Cüneyd' karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Mert Yazıcıoğlu şimdi de finans yönetimi şekliyle gündem oldu.

ABONELİK SİSTEMİNE KATILDI

Ünlü finans profesörü Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce Zehra Güneş ile bir araya gelen Demirtaş, Mert Yazıcıoğlu'nun 'Profesyonel işi finans olmayan iş insaları şirket sahipleiri yatırımcılar ve beyaz yakalar için paylaşım yapıp, özel sohbet odaları açacağım' diyerek kurduğu abonelik sistemine katıldığını duyurdu.

Demirtaş sosyal medya hesabından 'Sevgili Mert Yazıcıoğlu da abonem olmuş. Çok sevindim.

Daha önce de yazmıştım, Sevgili Mert Yazıcıoğlu bence Türkiye'nin en önemli yükselen yıldızlarından biri. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd performansı muazzam gerçekten.

Fanı olduğum bir sanatçının abonem olmasına sevindim. Sanatçıların da abone olmasını önemsiyorum. Çünkü Büyük emekler ile kazandıklarını, Finansal Okur Yazarlık ile koruyup büyütmeleri önemli.' ifadelerini kullandı.







