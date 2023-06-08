Zehra Güneş tatilden paylaştı! Ebrar Karakurt dayanamadı

VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hem başarılı sporculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etti.

Zehra Güneş gün batımında pozlar vererek hayranlarından beğeni topladı. Göğüs dekolteli crop tarzıyla güzelliğini gözler önüne seren voleybolcuyu gören takım arkadaşları da kendilerini tutamadı.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt arkadaşının tarzına hayran kaldı ve "OMG" yazarak beğenisini gösterdi.

Zehra Güneş'in hayranları ise "Hep başarılı hem en güzel voleybolcu" yorumlarında bulundu.





