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Zehra Güneş tatilden paylaştı! Ebrar Karakurt dayanamadı

08.06.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in son sosyal medya paylaşımları hayranlarını yine mest etti. Tatilden paylaşımlar yapan Zehra Güneş'i gören Ebrar Karakurt da kendini tutamadı.

Zehra Güneş tatilden paylaştı! Ebrar Karakurt dayanamadı

VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hem başarılı sporculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etti.

Zehra Güneş gün batımında pozlar vererek hayranlarından beğeni topladı. Göğüs dekolteli crop tarzıyla güzelliğini gözler önüne seren voleybolcuyu gören takım arkadaşları da kendilerini tutamadı.

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Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt arkadaşının tarzına hayran kaldı ve "OMG" yazarak beğenisini gösterdi.

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Zehra Güneş'in hayranları ise "Hep başarılı hem en güzel voleybolcu" yorumlarında bulundu.

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Zehra Güneş sosyal medya

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