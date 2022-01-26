Zeynep Sever Demirel'in kızlarıyla Afrika tatili!

Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği olan 2009 Miss Belçika güzellik kraliçesi Zeynep Sever Demirel, okulların tatil olması ile birlikte kızları Yade ve Yeda ile Afrika'ya gitti.

Gezdiği her yeri sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Demirel, gezisine ilk olarak Tanzanya'da başladı.

Demirel, Masai kabilesinin yaşadığı bir köye ziyaret gerçekleştirdi. Oradaki insanlar ile bir araya gelen Demirel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Masailer geleneksel kültürlerini korumaya devam eden ve modern hayatı kısmen reddeden bir kabile... Toprak evlerde ilkel yaşamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu oldukları kesin. Ve çocuklar o kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven o bıdık...

Konaklama yaptığımız kampta şartlar Türkiye'den epey farklı tabii ki. Yorucu ama kültürel olarak çok doyurucu bir gezideyiz."



