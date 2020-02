Zombi Cihazlar ciddi bir tehdit oluşturuyor

İnternet çağında artık her elektronik cihaz bilgisayar ağına veya internete bağlanabilir nitelikte tasarlanıyor. Çünkü her cihazın iletişimde olması gerektiği birçok diğer kontrol ve takip sistemleri bulunuyor ya da en azından kullanıcısının erişmesi için gerekiyor. Ayrıca her yerden ulaşılması gerektiğinden, internetin bir parçası olarak tasarlanıyor.

Buraya kadar her şey çok normal, çağımızın gereksinimleri de bu yönde. Ancak internete bağlanan dolayısıyla dünyaya açılan bu cihazlar ne kadar güvenli ve dış saldırılara yani tehditlere karşı ne kadar korunabiliyor?

Ne yazık ki internete bağlanabilen başta modem olmak üzere, kamera, televizyon, video oynatıcılar, STB, medya depolama ve paylaşım cihazları, sensorlar ve benzeri ev aletlerinden cep telefonlarına, birçok cihaz ilk üretim yazılımından sonra yazılım güncellemesi yapmıyor veya ilk yıl sonunda bırakıyor.

Ayrıca yazılım güncellemesi merkezi bir sistem üzerinden yapılmadığı için yazılım güncellemesi yapılmadan çalışmaya devam ediyor. Oysaki, internet üzerindeki tehditler her gün yenileniyor. Bugün güvenli olan cihazın, yarın yeni bir güvenlik açığı fark edip dünyanın diğer bir ucundan akıllı uygulamalarla bulunup saldırıyor. Kameranızı, televizyonunuzu, bilgisayarınızı ya da her türlü cihazı kontrol edebiliyorlar.