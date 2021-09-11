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  4. Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci yangın! 1 gözaltı

Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci yangın! 1 gözaltı

11.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen cuma günü yanan tek katlı metruk binanın arkasında bulunan iki katlı bina ile tek katlı başka bir metruk binada yangın çıktı. Annesiyle yaşayan Serpil Alpay'a ait ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, mahallelinin "Tüm mahalleyi yakacağım" diye kendilerini tehdit ettiklerini iddia ettiği K.K., gözaltına alındı.

Zonguldak'ta aynı mahallede bir haftada ikinci yangın! 1 gözaltı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin üst katında annesiyle birlikte yaşayan Serpil Alpay, evinden gelen dumanları fark ederek komşularından yardım istedi. Sesler üzerine dışarı çıkan mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen, Zonguldak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Aynı sıralarda yanan evin 200 metre ilerisindeki tek katlı metruk binanın da yandığı görüldü. Sokakta yaşayanlar büyük panik yaşadı. İki yangın da, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, mahalleli olay yerine gelen polis ve bekçilere, yangınları çıkaran kişinin aynı sokakta yaşayan K.K., olduğunu iddia etti. Aynı yerde geçen Cuma günü başka bir metruk binada çıkan yangını da K.K.'nın çıkardığını ileri süren vatandaşlar, herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Mahalleli, K.K.'nın "Tüm mahalleyi yakacağım" diye kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Çevrede arama yapan ekipler, K.K.'yı evinde gözaltına alarak, polis merkezine götürü. Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak
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