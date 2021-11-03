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Zoom'da reklam dönemi başlıyor

03.11.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video konferans uygulaması Zoom, reklam gösterimi için kapıyı resmen açtı. Pandemide çıkış yakalayan platform, ücretsiz olan "Basic" (Temel) paketindeki kullanıcılar için reklamları test etmeye başlıyor.

Zoom'da reklam dönemi başlıyor

Zoom, koronavirüs pandemi ile birlikte kullanıcı sayısında artış yaşayan platformlardan biriydi. Dünyanın büyük bir kısmı, evden çalışmak veya uzaktan eğitim görmek zorunda kaldığında, video konferans uygulamalarına veya platformlarına yoğun ilgi gösterince, Zoom da bu ilgiden nasibini aldı. Ücretsiz olarak kullanılabilen Zoom ise reklam odaklı aldığı yeni bir karar ile kullanıcıların dikkatini üzerine çekti.

ZOOM REKLAMLARI DENEMEYE BAŞLIYOR

Video konferans şirketi Zoom, 'ücretsiz olarak kullanılabilen "Basic" (Temel) paketini kullanan kullanıcıları için reklamları denemeye başlayacağını söyledi. Bu adımının yatırımlarını desteklemeye yardımcı olacağını belirten şirket, hizmeti kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya ise devam edecek.

Zoom bazı iyileştirmelere gidiyorZoom bazı iyileştirmelere gidiyor

Zoom reklam

GÖRÜŞME SIRASINDA REKLAM YOK

Pilot programda, Temel paket kullanıcıları, yalnızca başka bir Temel paket kullanıcısı tarafından düzenlenen bir toplantıda bulunuyorsa söz konusu reklamları görebilecek. Reklamlar, görüşme sırasında değil, yalnızca kullanıcıların toplantılarını sonlandırdıklarında görecekleri tarayıcı sayfasında yayınlanacak.

Zoom hacker saldırıları giderek artıyorZoom hacker saldırıları giderek artıyor

Zoom, görüşmelerdeki içerikleri herhangi bir pazarlama, promosyon veya üçüncül amaç için kullanmayacağını açıkladı.

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