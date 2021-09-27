Zoom hacker saldırıları giderek artıyor

Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili son derece kötü bir örnek yaşandı. Bilgisayar korsanları yardım amaçlı toplanan gruplara bile saldırıyor.

ABD’nin Güney kıyılarını vuran bir kasırga nedeniyle bölgede sel ve yıkımlar yaşanmıştı. Konu ile ilgili hızlı bir şekilde toplantı yapıldı ve böylece yardım kampanyası düzenlendi. Ayrıca bu yardım kampanyasının nasıl halka ulaştırılacağı tartışıldı. Böyle bir işi bile sabote etmeyi başaran bir hacker grubu Zoom toplantısında porno videosu oynattı.

Özellikle durumdan sert bir bir şekilde etkilenen bölgeler ile ilgili konuşuluyordu. Görüşme 200 avukat, şirket yöneticisi ve lobici tarafından başlatıldı. Ancak kısa bir süre içerisinde bilgisayar korsanları işin içerisine girdi. Kendi ekranlarını paylaşarak oradakilere porno izletildi.

Konu ile ilgili Komisyon Başkanı son derece önemli açıklamalar yaptı. Komisyon Başkanı Craig Green, bu durumun talihsiz ve iğrenç olduğunu vurguladı. Ayrıca FBI bilgisayar korsanlarının yeterli elektriği ve internet erişimi olduğunu söyledi. Böylece kasırga felaketinden kötü etkilenenleri bir kez daha hatırlatmış oldu.

Zoom hacker saldırıları ciddi boyutlara ulaştı. Bilgisayar korsanları özellikle Zoom gibi platformlara çok fazla saldırı düzenliyor. Hatta kimi zaman mahkemelere bile saldırabiliyor. Bu tür durumlarda açıkçası siber güvenlik uzmanları çok zor durumda kalıyor.

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