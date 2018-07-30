Zor günlerin ardından Hadise'den Instagram'da ilk paylaşım

Annesinin intihar girişiminin ardından zor günler yaşayan Hadise son olarak sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapmış ve annesiyle ilgili açıklama yapan Nur Yerlitaş'ı eleştirmişti.

Hadise bu yaşadıklarının ardından Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Hayranlarıyla buluşarak moral toplayan Hadise, konserde çekilen iki fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kıbrıs konserindeki seksi kıyafetiyle fotoğraflarını paylaşan Hadise, 'Seyircilerime sonsuz teşekkürler' notunu düştü. Hadise'nin konser kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlar kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni aldı.

Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası İstanbul'a dönüş yapan ünlü şarkıcı, "Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu ailece atlatacağız" ifadelerini kullandı.



