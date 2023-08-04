Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi ne zaman çekildi?

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yabancı sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. Bruce Willis ve Jai Courtney gibi isimleri kadrosunda bulunduran Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi ile ilgili merak edilenler...

ZOR ÖLÜM: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN KONUSU NEDİR?

20 seneden fazladır, New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polis olan John McClane, dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca, Rusya’ya giden McClane’in yeraltı dünyasındaki tek bağlantısı Komorov isimli bir adamdır.

Amerikalıların sevilmediği bu ülkede, gizli görevde olan McClane, oğlu Jack'i karşısında görünce büyük bir şoka uğrar. Tahmin ettiğinden daha yetenekli olan oğlunun Rus mafyasını köşeye sıkıştırmasına az kalmıştır. Aynı dönem, Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışınca baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı oldukça sert bir savaşa girecektir.

ZOR ÖLÜM: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN OYUNCULARI

Bruce Willis

Jai Courtney

Yuliya Snigir

Cole Hauser

Mary Elizabeth Winstead

Sebastian Koch

Amaury Nolasco

Radivoje Bukvic

Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov

Ganxsta Zolee

Megalyn Echikunwoke

Atilla Arpa

Iván Kamarás

Sergej Onopko

Roman Luknár

Aldis Hodge

Martin "Mako" Hindy

Melissa Tang

Catherine Kresge

Anastassija Makarenko

Rytmus

Scott Michael Campbell

Joe Massingill

Iván Fenyő

April Grace

Edit Balázsovits

Ferenc Elek

ZOR ÖLÜM ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Gün 2013 yılında çekilmiştir.



