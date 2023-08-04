Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi ne zaman çekildi?

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yabancı sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. Bruce Willis ve Jai Courtney gibi isimleri kadrosunda bulunduran Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi ile ilgili merak edilenler...
20 seneden fazladır, New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polis olan John McClane, dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca, Rusya’ya giden McClane’in yeraltı dünyasındaki tek bağlantısı Komorov isimli bir adamdır.
Amerikalıların sevilmediği bu ülkede, gizli görevde olan McClane, oğlu Jack'i karşısında görünce büyük bir şoka uğrar. Tahmin ettiğinden daha yetenekli olan oğlunun Rus mafyasını köşeye sıkıştırmasına az kalmıştır. Aynı dönem, Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışınca baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı oldukça sert bir savaşa girecektir.
Bruce Willis
Jai Courtney
Yuliya Snigir
Cole Hauser
Mary Elizabeth Winstead
Sebastian Koch
Amaury Nolasco
Radivoje Bukvic
Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov
Ganxsta Zolee
Megalyn Echikunwoke
Atilla Arpa
Iván Kamarás
Sergej Onopko
Roman Luknár
Aldis Hodge
Martin "Mako" Hindy
Melissa Tang
Catherine Kresge
Anastassija Makarenko
Rytmus
Scott Michael Campbell
Joe Massingill
Iván Fenyő
April Grace
Edit Balázsovits
Ferenc Elek
ABD yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Gün 2013 yılında çekilmiştir.