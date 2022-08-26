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Zuckerberg'den Biden itirafı! 'Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık'

26.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti. Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu" ifadesini kullandı.

Zuckerberg'den Biden itirafı! 'Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık'

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi sansürlediklerini itiraf etti. "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor" diyen Zuckerberg, "Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu" ifadesini kullandı. Seçim döneminde FBI'ın geldiğini ifade eden Zuckerberg "Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi" dedi.

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AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Zuckerberg'in Joe Rogan'ın podcast programında, 2020 seçim döneminde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığına yönelik ortaya çıkan habere ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu.

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SANSÜR İTİRAFI

O dönem Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptığını belirten Zuckerberg, bu nedenle algoritmik olarak haberi sansürlediklerini söyledi.

"EN KÖTÜSÜ DE BU"

Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu." ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN ÇOK FAZLA ETKİSİ OLDUĞUNA İŞARET ETTİ

2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi." diye konuştu.

SÖZ KONUSU HABERİN SANSÜRLENMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

Kaynak: AA

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facebook Mark Zuckerberg Joe Biden Hunter Biden
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