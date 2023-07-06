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Zuckerberg'in Threads hamlesi, Twitter'ı kızdırdı! Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketten Meta'ya tehdit

06.07.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Zuckerberg'in Twitter'a rakip olarak kurduğu sosyal medya uygulaması Threads nedeniyle dünya devi iki şirket karşı karşıya geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulundu. Twitter'ın dava etmekle tehdit ettiği Threads ise kısa sürede dünya çapında 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Twitter'in, metin tabanlı yeni sosyal medya platformu Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunduğu bildirildi. Haber sitesi Semafor, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımladı.

Söz konusu mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

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"GİZLİ BİLGİLERİNİ KULLANMAYI DURDURMASI İÇİN..."

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti.

Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta'nın Twitter'in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

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THREADS 30 MİLYONA ULAŞTI

Öte yandan Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah itibarıyla Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğunu açıkladı.

Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i dün kullanıma sunmuştu.

Zuckerberg, daha önce de Snapchat ile TikTok'un özelliklerini Instagram'da "Hikayeler" ve "Reels" adı altında kopyalamakla eleştirilmişti. (AA)

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Elon Musk Mark Zuckerberg Twitter

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