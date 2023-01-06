Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan yarışmacı bu akşam belli olacak. 4 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Geriye yalnızca 1 yarışmacı kaldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Hamit Bey mi, Safiye Hanım mı, Cahide Hanım mı, Murat Bey mi yoksa Bedia Hanım mı birinci olacak? Zuhal Topal, Yemekteyiz'de haftanın kazananını açıklayacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (6 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.

Hamit, Safiye, Cahide, Murat ve Bedia arasından tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçilecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı saat 16:00'da ekrana gelecek.

Zuhal Topal, kazanan yarışmacıyı açıkladığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE PUAN DURUMU

Hamit Tunç: 25 puan

Cahide Demir: 32 puan

Safiye Açıkgöz: 30 puan

Bedia Dülger: 32 puan

Murat Akgüneş: Henüz belli olmadı

