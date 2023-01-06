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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

06.01.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kimin birinci olduğu 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanacak bölüm öncesi merak konusu oldu. Haftanın finali bu akşam Acun ılıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de saat 16.00'da yayınlanacak. Yarışmada Hamit, Safiye, Cahide, Murat ve Bedia arasından kimin birinci olacağı bugün netleşecek. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı merak konusu oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan yarışmacı bu akşam belli olacak. 4 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Geriye yalnızca 1 yarışmacı kaldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Hamit Bey mi, Safiye Hanım mı, Cahide Hanım mı, Murat Bey mi yoksa Bedia Hanım mı birinci olacak? Zuhal Topal, Yemekteyiz'de haftanın kazananını açıklayacak.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (6 OCAK 2023 CUMA)

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.

Hamit, Safiye, Cahide, Murat ve Bedia arasından tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçilecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı saat 16:00'da ekrana gelecek.

Zuhal Topal, kazanan yarışmacıyı açıkladığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE PUAN DURUMU

Hamit Tunç: 25 puan
Cahide Demir: 32 puan
Safiye Açıkgöz: 30 puan
Bedia Dülger: 32 puan
Murat Akgüneş: Henüz belli olmadı

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