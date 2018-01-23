Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

(Depremin büyüklüğünün ve derinliğinin revize edildiği bilgisiyle güncellendi)
İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Alaska'da 8.0 büyüklüğünde olarak açıklanan depremi "8.2 büyükülüğü"ne revize etti.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, ABD'nin Alaska eyaletindeki Kodiak bölgesinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Elde edilen verilere göre, Türkiye saatiyle 13:31:40'ta meydana gelen depremin derinliği de 20 kilometreden 10 kilometreye revize edildi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı. (Harita)
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