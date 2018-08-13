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Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 23:56 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından Bolton ile Kılıç arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükelçi John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Beyaz Saray Rahip Brunson krizi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
bunlara diz cöktüreceksin reis inanıyoruz güveniyoruz yeri gelecek muharrem kemal bile sana oy verecek az kaldı az
Biz R yapmıcaz R yapıcak olan biri varsa oda Trump görüceksiniz...
Görüşülecek bir şey yok Türk'e yanlış yaptınız
Geri vitesi siz yapıcaksınız biz değil Biz Reisimize "Kararlıdır davasında mazlumların duasıyla"diye boşuna şarkı yapmadık
Neyi görüşecek. 'Brunson'ı bırakın' mı diyecek. Asla.
Vatanı kullanarak madem milleti arkanıza aldınız bu hayin darbeci papazı vermeyin de görelim
papucun pahalı olduğunu anladınız yıkamıcaksınız bizi kokuşmuş paranızla görüşün alamıcaksınız bu ülkeden size hiç bişi yok Oyununuzu gördük Boyun Eymicez size
Türkiye bu ABD ye hiçbir konuda taviz vermemli madem güçlü bir ekonomiye sahibiz abd değil biz onlara yaptırım yaptırmalıyız sonu gelen bir devletsin abd az kaldı iç savaş çıkacak abd de
eğer o papazı verirse başkan vallahi bu defa ayaklanırız bizi küçük düşürmesin başkanımızın arkasındayız dolar 200 tl olsun
HER GÜN GÖRÜŞÜYORSUNUZ ALLAH AŞKINA! BU NE YAAA???
geri vitese takıyoruz
Siz fetoyu alamazsiniz ama adamlar istedigini bizden alir sizlerde verirsiniz caresiz usulca sessizden sonra hersey duzelir.
geri adım teslim olmaktır osmanlı torununa yakısmaz dik dur reis millet arkanda
TV den atın sallayın akşamına da büyükelçiyi ittifak yapmaya yollayın. Sabahına da ABD geri adım attı diye manşet atın. Biz de burdan yiyelim. Eğer bu hukumette zerre kadar sadakat varsa Ayasofyayı açar. Ben de o gün akpnin tuvaletlerini dahi temizlerim.
noooldu eeeyyy amerika teslim olmuycaz diyordu birileri
vermiyoruz o soytarıyı ilk önce ordaki pörtlek gözlü lavuğu verin sonra rahibi sünnet eder yollarız
görüştürmeyin bu raddeden sonra
bunlar bayağı düşman lafa bak: türk büyükelçinin isteğiyle... yani biz değil onlar istiyor !
Yok size rahip mahip türk büyükelçinin isteği ile yalanını yemiyoruz
249 kişi şehit verdik. eğer papazın suçu yoksa başka ama sırf şu dolar molar muhabbetine bu adam suçlu iken salan olursa ş3refsiz oğlu ş3refsizdir!
Türk büyükelçiliğinin isteğiyle. Bu kadarı yeter zaten.
ECELİ GELEN ASLAN,CAMİ DUVARINA ŞEYDERMİŞ.HE HE HE.HERHALDE PAPAZ KAÇTI OYNAYACAKLAR.
eee sonuc ne oldu anlamadım
Halki yumuşatip sonra verecekler gibi ama insallah oyle bisey olmaz
bu saatten sonra değil brunson bütün papazlar bile gitse bu çocuk okumaz :)
Dolara bir etkisi olmasin. ;)
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