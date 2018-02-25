Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Irak mahkemesi, IŞİD’e üye oldukları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşına idam cezası verdi. Merkezi ceza mahkemesi tarafından yapılan açıklamada bu 16 Türk vatandaşının kadın olduğu belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre: Hakim Abdül Settar el Birkdar, “Bu kişilerin terör örgütü IŞİD’e bağlı oldukları ve bu isimlerin IŞİD unsurlarıyla evli olduklarını itiraf ettiklerinden sonra bu karara varıldı” ifadesini kullandı. Birkdar, bu kişilerin IŞİD’in terör saldırılarında lojistik destek verdiği ve yardım ettiklerini de itiraf ettiğini duyurdu.

Geçen hafta içinde Irak mahkemesi yakalanan bir Türk kadına daha idam cezası vermişti.