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Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 18:11 | Son Güncelleme

Irak mahkemesi, terör örgütü IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşı kadına idam cezası verdi.

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Irak mahkemesi, IŞİD’e üye oldukları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşına idam cezası verdi. Merkezi ceza mahkemesi tarafından yapılan açıklamada bu 16 Türk vatandaşının kadın olduğu belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre: Hakim Abdül Settar el Birkdar, “Bu kişilerin terör örgütü IŞİD’e bağlı oldukları ve bu isimlerin IŞİD unsurlarıyla evli olduklarını itiraf ettiklerinden sonra bu karara varıldı” ifadesini kullandı. Birkdar, bu kişilerin IŞİD’in terör saldırılarında lojistik destek verdiği ve yardım ettiklerini de itiraf ettiğini duyurdu.

Geçen hafta içinde Irak mahkemesi yakalanan bir Türk kadına daha idam cezası vermişti.

Irak'ta Türk vatandaşı kadına, IŞİD'den idam cezasıIrak'ta Türk vatandaşı kadına, IŞİD'den idam cezası
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hemen uygulayın.bizdekilride verelim beraber asın
Suçları gerçekten de sabit ise hiçbir mahsuru yok.Çünkü bu işid katillerine hizmet edenlerin tamamı en büyük suçu zaten İslam dinine yapıyorlar.O sebepten İslam düşmanı 15 kişiden kurtulmuş olunur.
( T.C )Kimliği taşıması Türk olduğunu göstermez.siyasi iktidar oy kapmak için kimlere,kimlik verdi tüm dünya biliyor.Asın tererüst tererüstür inşallah iktidar devreye girip ülkemize getirmeye kalkmaz çünkü bunlar hep kandırılıyorlar çok saflar......
Bunlar idam edilirse, işidçilere göre şehit olacaklar. Akp lilere göre de şehit sayılacak mı merak ediyorum. Çünkü kimin şehit olacağını kimin olmayacağını hep akp liler söyledi. Şehit değil demekte zorlanacaklarını tahmin ediyorum çünkü kafa yapıları çok yakın.
Tamamda.. İran dediğin Demokrasisi olmayan tırışkadan bir memleket. Kendi gibi düşünmeyen, kendine karşıt olduğunu düşündüğü yada kendi kafalarına göre çıkardıkları kanunları kişilere empoze eden bir yönetim. Bu kişiler suçsuzdur demiyorum ama İranın bunlara suçludur demesine nasıl kanaat getiricez? "Belkide yolda yürürken güldüler."
@gppower İyi de idam cezasını veren Irak mahkemesi, İran ile hiç bir alakası yokki. Hatta haberde "İran" kelimesi dahi geçmiyor. Önce haberi doğru bir şekilde okuyup sonra yorum yapın.
Aman iade etmesinler. Yoksa içerde besler sonra aş, iş, eş verir sonrada ülke niye bu kadar hain dolu diye en çok biz şaşırırız.
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